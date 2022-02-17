الأمن الوطني يعلن القبض على قتلة موظفة في التقاعد

2022/02/17 | 14:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، القبض على قتلة الموظفة في هيئة التقاعد بمنطقة الشعلة.وذكر الجهاز في بيان تلقى”النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة من الامن الوطني ألقت القبض على قتلة الموظفة في هيئة التقاعد بمنطقة الشعلة في بغداد”.وأضاف، أن “القبض على قتلة تم بعد ساعات من حصول الجريمة”.

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