حماس تدين تصنيف استراليا لها بأنها منظمة “إرهابية”

2022/02/17 | 14:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… دانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” اليوم الخميس، تصنيف استراليا للحركة أنها تنظيم “إرهابي”، لافتة إلى أن القرار انحياز واضح للاحتلال وروايته ويشجعه على الاستمرار في عدوانه على الشعب الفلسطيني.وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم في تصريح صحفي، إن قرار استراليا يتعارض مع كل القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن لشعبنا مقاومة الاحتلال.وأكد […]

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