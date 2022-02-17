نائب: الجهات المسؤولة تقف كالمتفرج تجاه التلاعب بقوت المواطن

2022/02/17 | 14:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اكد عضو مجلس النواب جاسم العلوي، الخميس، ان الجهات الرقابية والمسؤولة عن الامن الاقتصادي تقف موقف المتفرج تجاه التلاعب بقوت المواطن.وقال العلوي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “من جملة الأمن الذي يجب أن ينعم به المواطن هو الأمن الأقتصادي،وما يلاحظ في السوق هو مزاجية الأسعار وارتفاعها المضطرد بين الحين وآلاخر بحجج كثيرة […]

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