التجارة تعلن وضع خارطة طريق تخص البطاقة التموينية

2022/02/17 | 14:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاج

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن إصدار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي توجيها بشأن البطاقة التموينية، فيما وجهت دعوة للوزارات تخص رواتب الموظفين.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رقابة التجارة وضعت اليد على كميات من الطحين تباع في الأسوق خلافاً للضوابط في محافظتي النجف الأشرف وصلاح الدين".

وأضاف، أن "هذه الكميات أُحيلت الى الاجهزة القضائية من خلال الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية والى قاضي التحقيق للنظر فيها"، مبيناً، أنه "تمّت زيادة قسم كبير من المطاحن الأهلية في بغداد لتدقق نوعية الانتاج وآليات التجهيز والاستمارات التي تذهب الى الوكلاء وبعدها تتم متابعة نوعية الطحين لدى الوكلاء".

وأشار الى أن" رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بالمراقبة المشددة للبطاقة التموينية"، مبيناً أن "الوزارة شرعت بخارطة طريق مهمة لمتابعة آليات تجهيز البطاقة التموينية والنوعيات المجهزة للمواطنين والفئات المشمولة والمحجوبة".

وتابع، أن" الوزارة وجهت بأن البطاقة التموينية تتوجه للفقراء والمحتاجين ومن لهم الحق في البطاقة "، لافتاً الى "وجود فئات غير مشمولة ضمن القواعد والقرارات التي اقرها مجلس الوزارة".

وأوضح، أن "الوزارة تدقق في جميع الاسماء"، داعية الوزارات والمؤسسات والهيئات الى "تزويد الوزارة باسماء الموظفين الذين يتقاضون راتباً أكثر من (مليون ونصف المليون) شهرياً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب القانون".

وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي امس الأربعاء، على تجديد التوجيهات للجهات الأمنية بمراقبة أسعار السلع والبضائع وعدم التلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين، كما وجه موجها بتوزيع وجبتين من البطاقة التموينية خلال شهر رمضان المبارك المقبل.

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