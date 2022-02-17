2022/02/17 | 14:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wqRX9hF6BP4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل تعاني مغادرة قاآني العراق توقف المفاوضات بين الاطار والتيار؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل تعاني مغادرة قاآني العراق توقف المفاوضات بين الاطار والتيار؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).