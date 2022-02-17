2022/02/17 | 14:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kOJQ-xzXTKc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موفدنا إلى ميسان: صراع العصائب وسرايا السلام يضع المحافظة في دائرة الخطر) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موفدنا إلى ميسان: صراع العصائب وسرايا السلام يضع المحافظة في دائرة الخطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).