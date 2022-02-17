قوة أمنية تداهم مقر عصابة مختصة بسرقة 'المنهولات' في بغداد (فيديو)

2022/02/17 | 14:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الخميس، القبض على متهمين بسرقة أغطية فتحات مياه الصرف الصحي في العاصمة.

وبحسب مقطع فيديو، حصلت عليه السومرية نيوز، ألقت قوة أمنية القبض على مجموعة أقدمت على سرقة أغطية فتحات مياه الصرف الصحي.

وشهدت الفترة الماضية تفشي ظاهرة سرقة أغطية منهولات المجاري، من قبل أشخاص يستقلون في العادة دراجات نارية "ستوتة"، لبيعها إلى معامل صهر الحديد "الكور" الأهلية، وقد سقط بعض المارة، ومنهم أطفال في المجاري المفتوحة، وفق ما وثقته مقاطع مصورة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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