بوقت قياسي.. القبض على قتلة الموظفة في هيئة التقاعد غربي بغداد

2022/02/17 | 14:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، القبض على قتلة الموظفة في هيئة التقاعد غربي بغداد.

وذكر الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارز الجهاز تمكنت من القبض على قتلة الموظفة في هيئة التقاعد بمنطقة الشعلة غربي بغداد، وذلك بعد ساعات من الجريمة".وأمس الأربعاء، أفاد مصدر أمني بعثور قوة امنية على "جثة محترقة" متروكة في احدى الساحات الترابية في رحمانية الشعلة غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إنه "بعد البحث والتحري وجمع المعلومات بالتنسيق مع الوكالات الامنية ضمن القاطع تبين ان الجثة تعود لامرأة تعمل موظفة في دائرة التقاعد".

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