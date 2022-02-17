الجفاف يعيد داعش الى حاوي العظيم

2022/02/17 | 14:21 - المصدر: قناة التغيير

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حذر الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني من خطر يفوق الخطورة التي يشكلها تنظيم داعش في منطقة حاوي العظيم شمالي ديالى

وقال الحسيني إن حاوي العظيم منطقة ستراتيجية تشكل حدودا فاصلة بين ديالى وصلاح الا انها الان تواجه خطر يفوق داعش الارهابي وهو جفاف الحاوي بشكل كبير ما يهدد بنزوح القرى المحررة ويخلق كارثة كبيرة تجعل من الحاوي عبارة عن قطعة ارض تسمح بتسلل داعش على مسافة تزيد عن 30كم على الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين مؤكدا ضرورة ايجاد حلول لملف جفاف الحاوي والانتباه لخطورته في المشهد الامني العام .

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