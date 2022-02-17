فرنسا وشركاؤها الأوروبيون تعلن انسحابها عسكرياً من مالي

2022/02/17 | 14:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جندي فرنسي من قوة برخان في 05 حزيران/يونيو 2015 بالقرب من تمبكتو في مالي © اف ب/ارشيف فيليب ديمازيس باريس (أ ف ب) – تحت ضغط “العقبات” التي تضعها المجموعة العسكرية الحاكمة في باماكو، أعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون الخميس رسميا انسحابها من مالي، مؤكدة أنها تبقى ملتزمة لدى دول منطقة الساحل وخليج غينيا.[…]

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