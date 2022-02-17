"ليست مزحة".. وزير الدفاع البريطاني يؤكد تواصل التعزيزات الروسية

2022/02/17 | 14:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، الخميس، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيواصل تعزيز جناحه الشرقي لمواجهة التهديدات الروسية، مكررا التأكيد بأن الكرملين يحشد قواته حول أوكرانيا.

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