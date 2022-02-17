الخامنئي: هيبة أميركا تحطمت في المنطقة

2022/02/17 | 14:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي، الخميس، ان حركة المقاومة تنامت وهيبة امريكا قد تحطمت في المنطقة، داعيا الى ضرورة الاستمرار بنهج الثورة.وقال الخامنئي في كلمة القاها بمناسبة ذكرى انتفاضة أهالي تبريز ضد نظام الشاه، ان “حركة المقاومة تنامت وهيبة امريكا قد تحطمت في المنطقة ، يجب ان نعتز بذلك ونواصل نهج […]

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