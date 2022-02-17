اتحاد الكرة يجري قرعة دوري الصالات والشاطئية للدرجة الأولى

2022/02/17 | 14:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أقامت لجنةُ كرة الصالات والشاطئيّة في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الخميس، المؤتمرَ الفني وقرعة دوري الصالات لفرق الدرجة الأولى لمحافظة بغداد.وتشاركُ في الدوري فرق الحشد الشعبي وآليات الشرطة والميثاق وأبناء المدينة، وفي دوري الكرة الشاطئية فريقا آليات الشرطة وشباب العدل.وسيكون الأول من الشهر المقبل موعداً لتسليم الكشوفات الخاصة بالفرق المشاركة.[…]

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