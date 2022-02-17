2022/02/17 | 14:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت لجنة النفط والطاقة السابقة النائب زهرة البجاري، الخميس، عدم امكانية رئيس حكومة تصريف الاعمال التنصل عن تنفيذ قرار الاتحادية بشأن نفط كردستان، مبينةان الاقليم باع نفطه لمدة 15 عاما دون بغداد.وقالت البجاري في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، ان “حكومة الاقليم اقامت قانون النفط والغاز منذ 2007 وكأن الامر يعنيها وحدها وان الاقليم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البجاري: الكاظمي ملزم بتنفيذ قرار الاتحادية بشكل فوري) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البجاري: الكاظمي ملزم بتنفيذ قرار الاتحادية بشكل فوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).