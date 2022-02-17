2022/02/17 | 14:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يخوض برشلونة غمار الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” لكرة القدم للمرة الأولى منذ 18 عاما، عندما يستضيف اليوم الخميس نابولي، في أقوى مباريات ذهاب الملحق المؤهل الى الدور ثمن النهائي.وتشارك في هذا الملحق الأندية التي احتلت المركز الثالث في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وتلك التي حلت ثانية في مجموعاتها في “يوروبا ليغ”، […]

ظهرت المقالة برشلونة يواجه نابولي في أقوى مباريات أمسية ملحق الدوري الأوروبي أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يواجه نابولي في أقوى مباريات أمسية ملحق الدوري الأوروبي) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يواجه نابولي في أقوى مباريات أمسية ملحق الدوري الأوروبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).