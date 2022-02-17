افرضوا علينا المزيد من الضرائب قبل أن يفوت الأوان - الهيموت عبدالسلام

2022/02/17 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الهيموت_عبدالسلام "افرضوا ضرائب علينا نحن الأغنياء، افرضوها الآن"، هي فحوى رسالة موقعة ومفتوحة من أصحاب الملايين والمليارديرات فاحشي الثراء وجهوها للمنتدى الاقتصادي العالمي(دافوس) ولزملائهم يطالبونهم ويطالبون الحكومات في العالم بفرض ضرائب عليهم "لتصحيح أخطاء عالم غير متكافئ يضخّم ثروات الأغنياء إلى ما لا نهاية، في عالم يزداد فيه الأغنياء غنى والفقراء فقرا" هؤلاء 121 من المليونيرات والمليارديرات وضمنهم "أب ......





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