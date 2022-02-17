محتجون قبليون غاضبون يغلقون حقلاً نفطياً جنوبي العراق

2022/02/17 | 14:41 - المصدر: قناة التغيير

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قبليون غاضبون يغلقون حقلاً نفطياً جنوبي العراق#الناصرية #ذي_قار #قناة_التغيير_الفضائية #العراق pic.twitter.com/9iQc0hnoJg

— قناة التغيير (@AlTaghierTV) February 17, 2022

اقدم متظاهرون غاضبون صباح اليوم الخميس على إغلاق حقل (الگطيعة ) النفطي غربي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال مصدر إن هؤلاء المتظاهرين يطالبون بتوفير الوظائف لهم في الحقل النفطي الواقع ضمن جغرافية سُكناهم.

وردد المحتجون هتافات مناهضة للحكومة المحلية والحكومة الاتحادية جراء ما يعانونه من تفشي البطالة والفقر وتردي الوضع الخدمي والمعيشي لهم.

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