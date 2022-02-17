أغذية يجب تناولها مع السمك

2022/02/17 | 14:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حذر خبير التغذية الروسي، أندريه زولوتاريف، من تخزين الأسماك أو طهيها بشكل غير صحيح، كيلا تفقد خصائصها القيمة، مشيرا إلى كيفية تحقيق أقصى استفادة من هذا الطعام.وأكد زولوتاريف، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، أنه يجب تضمين أطباق السمك في نظامنا الغذائي، مشيرا إلى أن كل نوع من الأسماك له خصائصه الفريدة.على […]

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