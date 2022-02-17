سائق يقتل حرقاً موظفة التقاعد ثم يقع بيد السلطات العراقية بعد ساعات

2022/02/17 | 14:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزمان أونلاين بغداد – أكد جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، القاء القبض على قتلة الموظفة في هيئة التقاعد بمنطقة الشعلة، بعد ساعات من الجريمة.العراقي وقال مصدر امني ان القاتل هو سائق المجني عليها ولا يزال التحقيق مستمرا لمعرفة الدوافع .واضاف المصدر أن التحقيقات بعد معاينة مكان الجريمة كشفت عن ان الجثة تعود […]

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