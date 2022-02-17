الخلية تعلن اعتقال منفذي عملية اغتيال موظفة في الشعلة

2022/02/17 | 14:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، اعتقال منفذي عملية اغتيال موظفة بهيئة التقاعد في منطقة الشعلة شمالي بغداد.

وذكرت الخلية في بيان مقتضب، أنّ الأمن الوطني تمكن من اعتقال "قتلة الموظفة في هيئة التقاعد بمنطقة الشعلة في بغداد".

وأضاف البيان، أنّ "عملية الاعتقال جرت بعد ساعات من وقوع الجريمة".

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