الكويت.. قبول استقالة وزيري الدفاع والداخلية بعد استجوابات البرلمان

2022/02/17 | 14:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، قبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الشيخ حمد جابر العلي الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح.

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