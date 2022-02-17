2022/02/17 | 14:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، اليوم الخميس، ان ريبر احمد هو مرشح حزبه لمنصب رئاسة الجمهورية، مبينا ان الحزب يعمل مع التحالف الثلاثاي لتمريره داخل البرلمان.وقال شنكالي لوكالة ايرث نيوز، إنه “بديل هوشيار زيباري هو ريبر احمد، وهو مرشح الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية”، مبينا “نحن نعمل مع التحالف الثلاثي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شنكالي: نعمل مع “التحالف الثلاثي” لتمرير مرشحنا لرئاسة الجمهورية first appeared on ايرث نيوز.

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