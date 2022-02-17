روسيا.. المُصدر الأكبر للغاز الطبيعي وهذا حجم احتياطياتها

2022/02/17 | 15:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في عام 2013، شكلت الواردات الروسية حوالي 27٪ من استخدام الغاز في الاتحاد الأوروبي.بدلاً من تقليل الاعتماد على روسيا، بعد تسع سنوات، لا تزال أوروبا تعتمد على الغاز الروسي أكثر من أي وقت مضى، حيث يتم الآن نقل 38٪ من إمدادات الاتحاد الأوروبي.

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