2022/02/17 | 15:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. جولة في سوق الحدادين وسط الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. جولة في سوق الحدادين وسط الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).