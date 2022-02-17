خبير تغذية يكشف عن قائمة الأغذية التي يجب تناولها مع السمك

2022/02/17 | 15:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حذر خبير التغذية الروسي، أندريه زولوتاريف، من تخزين الأسماك أو طهيها بشكل غير صحيح، كيلا تفقد خصائصها القيمة، مشيرا إلى كيفية تحقيق أقصى استفادة من هذا الطعام.وأكد زولوتاريف، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، أنه يجب تضمين أطباق السمك في نظامنا الغذائي، مشيرا إلى أن كل نوع من الأسماك له خصائصه الفريدة.على سبيل […]

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