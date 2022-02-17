نائب: حرب تقسيم الغنائم أكبر من العملية السياسية والمواطن

2022/02/17 | 15:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بين النائب المستقل ياسر وتوت، الخميس، إن الانسداد الحاصل في العملية السياسية يندرج تحت عنوان حرب الغنائم، مشيرا الى ان جميع التوترات والاختلاف الموجودة في العملية السياسية هي لغرض كسب مصالح شخصية لا أكثر.وقال وتوت في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “العملية السياسية مرت بمعتركات كبيرة من أجل تقسيم الغنائم وتوزيع […]

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