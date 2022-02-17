2022/02/17 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لطفي_حاتم تعتبر المؤسسة العسكرية احدى المؤسسات السيادية للدولة الوطنية وتتجسد سيادتها بطبيعة المهام الوطنية الملقاة على عاتقها استناداً الى قيامها بمسؤوليات وطنية لا يستطيع القيام بها أجهزة سيادية أخرى سوى مؤسسة الجيش الوطنية.استنادا الى المكانة المحورية للمؤسسة العسكرية في منظومة الدولة السياسية نتوقف عندها عبر عناوين تتمثل ب-- أولا – السيادة الوطنية والمؤسسة العسكرية.



ثانيا- المؤسسة العسكرية و ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المؤسسة العسكرية والفصائل المسلحة - لطفي حاتم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المؤسسة العسكرية والفصائل المسلحة - لطفي حاتم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).