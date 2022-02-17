التميمي: قرار الاتحادية بخصوص قانون النفط والغاز استند لـ6 نصوص دستورية

2022/02/17 | 15:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الخميس، إن قرار المحكمة الاتحادية بخصوص قانون النفط والغاز استند الى 6 نصوص دستورية.وقال التميمي في إيضاح، ورد وكالة ايرث نيوز، إن “هذا القرار يجعل قانون النفط والغاز في الإقليم ملغى لمخالفته النصوص الدستورية وفق المواد ١١٠ و١١١ و١١٢ و١١٥ و١٢٢ و١٣٠ من الدستور”.وأضاف انه […]

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