العطا يعلن إحالة تطوير مداخل بغداد إلى التنفيذ

2022/02/17 | 15:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الخميس، عن إحالة تطوير وتأهيل مداخل بغداد الى التنفيذ من قبل شركات اجنبية.

وقال العطا في بيان صدر عن قسم الاعلام والاتصال الحكومي، وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "تم إحالة كلا من مدخل (بغداد الموصل)، (بغداد الحلة)، (بغداد الفلوجة القديم)، الى التنفيذ من قبل شركات اجنبية وعربية متخصصة"، مبينا انه "سيتم احالة مدخل (بغداد بعقوبة القديم) الى التنفيذ قريبا".

واشار العطا الى انه "سيتم الشروع بتنفيذ المداخل من قبل شركات اجنبية مختصة، وبمواصفات فنية قياسية، حيث ستشمل اعمال التنفيذ توسعة الطرق، بمسافة تصل الى (33) كم، بالنسبة لمدخل بغداد الموصل، و(25) كم لطريقي بغداد الحلة، وبغداد الفلوجة"، لافتا الى ان "طريق بعقوبة الجديد يبدأ من نهاية الحدود الادارية لإمانة بغداد وصولا الى الحدود الادارية لمحافظة ديالى بمسافة تصل الى اكثر من 10 كم".

وأكد انه "سيتم الشروع بالعمل ونزول الاليات الى الموقع مباشرة، حال انجاز المتطلبات الادارية"، لافتا الى ان "الاعمال متواصلة بالنسبة الى تأهيل وتطوير مدخلي بغداد/الكوت، وبغداد / بعقوبة الجديد".

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