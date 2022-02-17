أسعار الوقود تشعل الشارع الكردي مجددا

2022/02/17 | 15:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/دهوك..تجددت التظاهرات في مدن إقليم كردستان، الخميس، بسبب سوء الخدمات المقدمة للمواطنين، وأهما ارتفاع سعر الوقود.وقال مراسل /المعلومة/ إن التظاهرات انتقلت من السليمانية إلى محافظة دهوك، في ظل ارتفاع سعر الوقود من النوعية العادي إلى أكثر من 800 دينار للتر الواحد.وأضاف أن، المتظاهرين قطعوا الطريق الرئيسي بين دهوك والموصل لساعات، كما هددوا […]

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