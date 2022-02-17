الكلابي يشيد بالمحكمة الاتحادية: قراراتها جاءت احياءً لعزيمة الشعب

2022/02/17 | 15:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اشاد النائب يوسف الكلابي، اليوم الخميس، باداء المحكمة الاتحادية.وقال الكلابي، في تغريدة تابعتها وكالة ايرث نيوز، إن “قرارات المحكمة الاتحادية الاخيرة احياءً لعزيمة كل من قاتل من اجل كل الشعب العراقي”.وأضاف “يؤسفني ما يقوم به البعض من محاولة ضرب وتشويه المحكمة الاتحادية لمصالح افراد واحزاب، واقول لهم العراق اهم واكبر من […]

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