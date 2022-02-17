2022/02/17 | 15:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجهاز تمت تجربته بحضور فريق العمل المشكل للاطلاع على آلية عمله والتثبت من فاعليته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاب سعودي يبتكر جهاز لإنقاذ العالقين بالآبار) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاب سعودي يبتكر جهاز لإنقاذ العالقين بالآبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).