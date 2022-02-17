ضبط مقذوفات وصواريخ وقنابر هاون في جزيرة تكريت

2022/02/17 | 15:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوماعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، ضبط مقذوفات وصواريخ وقنابر في جزيرة تكريت.وذكرت الاستخبارات في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "ضمن مهامها للبحث والتفتيش عن مخلفات اسلحة واعتدة عصابات داعش الارهابية وبمعلومات دقيقة لقسم استخبارات قيادة عمليات سامراء وبالتعاون مع فصيل استطلاع القيادة اثمرت عن ضبط ٢٥ مقذوف عيار 155 ملم ،١٦ صاروخ كاتيوشا،٧ صواعق تفجير ،٧ صواريخ مختلفة ،٦ حشوات صواريخ٢ عبوات ناسفة قمعية،٢ قنبرة هاون".واضافت ان "مفارز الجهد الهندسي للقيادة تكفلت برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة".

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