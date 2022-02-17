جاسم غلام يغادر عش الصقور

2022/02/17 | 15:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..قرر المدرب المساعد لفريق كرة القدم بنادي القوة الجوية جاسم محمد غلام، الاستقالة من منصبه.وقال مصدر في إدارة النادي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المدرب المساعد لنادي القوة الجوية جاسم محمد غلام، قدم استقالته إلى الهيئة الإدارية للنادي”.وأضاف أن “إدارة النادي حتى الان لم تقبل الاستقالة، وتواصل المباحثات مع المدرب من […]

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