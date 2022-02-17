باريس سان جيرمان.. هل حان وقت تحقيق الحلم في دوري أبطال أوروبا؟

2022/02/17 | 15:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد الصفقات التي أجراها باريس سان جيرمان خلال الموسم الراهن وانتصاره الأخير على ريال مدريد في دور ال16 لدوري أبطال أوروبا، هل حان وقت تخقيق هدف الإدارة القطرية للفريق الباريسي؟

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