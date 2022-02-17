انخفاض عدد النحالين الى الثلث بسبب التهجير والجفاف

2022/02/17 | 15:34 - المصدر: قناة التغيير

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حذرت الجمعية النموذجية للنحاليين العراقيين في ديالى من فقدان المحافظة صناعة العسل بعد انخفاض عدد النحالين الى الثلث،

واكد رئيس جمعية النحالين في ديالى علوان المياحي ان التهجير والجفاف وقلة الدعم وتراكم الخسائر وانحسار الغطاء النباتي أبرز أسباب انخفاض الإنتاجية.

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