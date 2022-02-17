السويسرية ميشيل غيزين تحافظ على لقبها في التزلج الألبي

2022/02/17 | 15:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فازت السويسرية ميشيل غيزين، بلقبها الأولمبي الثاني على التوالي بمسابقة الكومبينيه في التزلج الألبي.

وبعدما كانت حذرة في مسابقة الانحدار، حلقت غيزين في منافسات التعرج لتحرز الميدالية الذهبية بفارق ثانية واحدة عن مواطنتها ويندي هولدينر صاحبة الفضية، فيما آلت البرونزية للايطالية فيديريكا برينيوني،، وباتت غيزين ثالث متزلجة تنجح في الاحتفاظ باللقب الأولمبي في المسابقة بعد الكرواتية يانيكا كوستيليتش، والألمانية ماريا ريش.

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