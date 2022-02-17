تفاصيل إحالة مشاريع تطوير وتأهيل مداخل بغداد إلى شركات أجنبية

2022/02/17 | 15:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، الخميس، إحالة تطوير وتأهيل مداخل بغداد، الى التنفيذ من قبل شركات اجنبية.

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واكد المحافظ في بيان صادر عن قسم الاعلام والاتصال الحكومي، تلقى "ناس" نسخة منه، (17 شباط 2022)، "إحالة مدخل (بغداد_الموصل)، (بغداد_الحلة)، (بغداد_الفلوجة القديم)، الى التنفيذ من قبل شركات اجنبية وعربية متخصصة، وسيتم احالة مدخل (بغداد_ بعقوبة القديم) الى التنفيذ قريبا".

واشار العطا الى انه "سيتم الشروع بتنفيذ المداخل من قبل شركات اجنبية مختصة، وبمواصفات فنية قياسية، حيث ستشمل اعمال التنفيذ توسعة الطرق، بمسافة تصل الى (33) كم، بالنسبة لمدخل بغداد الموصل، و (25) كم لطريقي بغداد الحلة، وبغداد الفلوجة".

وتابع: ان "طريق بعقوبة الجديد يبدأ من نهاية الحدود الادارية لإمانة بغداد وصولا الى الحدود الادارية لمحافظة ديالى بمسافة تصل الى اكثر من 10 كم"، لافتا الى انه "سيتم الشروع بالعمل ونزول الاليات الى الموقع مباشرة، حال انجاز المتطلبات الادارية".

واضاف محافظ بغداد، ان "الاعمال متواصلة بالنسبة الى تأهيل وتطوير مدخلي بغداد/الكوت، وبغداد / بعقوبة الجديد".

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