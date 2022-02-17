بغداد تحيل تطوير وتأهيل مداخل العاصمة إلى التنفيذ من قبل شركات أجنبية

2022/02/17 | 15:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت محافظة بغداد، اليوم الخميس، إحالة تطوير وتأهيل مداخل العاصمة إلى التنفيذ من قبل شركات أجنبية.وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تمت إحالة كل من مدخل (بغداد الموصل)، (بغداد الحلة)، (بغداد الفلوجة القديم)، الى التنفيذ من قبل شركات اجنبية وعربية متخصصة”، لافتا …

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