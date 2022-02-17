2022/02/17 | 15:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الامين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، اليوم الخميس، أمرا ديوانيا بتكليف منتصر صباح مهدي، بمهام مدير عام دائرة قصر المؤتمرات بوزراة الثقافة.وبحسب وثيقة صادرة عن مجلس الوزراء، وردت لوكالة ايرث نيوز، فأنه “تقرر تكليف الدكتور منتصر صباح مهدي بمهمات منصب مدير عام دائرة قصر المؤتمرات وكالة في وزارة الثقافة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



الغزي يصدر أمرا ديوانيا بتكليف منتصر صباح مهدي بمهام إدراة قصر المؤتمرات first appeared on ايرث نيوز.

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