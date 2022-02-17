دوّاي يعلن عن خطة لتحسين الطاقة الكهربائية في ميسان

2022/02/17 | 15:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان - واع - شذى السوداني

أعلن محافظ ميسان علي دوَّاي، اليوم الخميس، عن استعدادات المحافظة بشأن الطاقة الكهربائية، فيما وجه رسالة للأهالي.

وقال الدواي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية(واع):إن "محافظة ميسان ستشهد تحسناً ملحوظاً في استقرار الطاقة الكهربائية المجهزة للمواطنين في فصل الصيف المقبل "، مبيناً، أن"وضع الشبكات والتوزيع والإجراءات اللازمة قد أنجزت وستخفف الاختناقات الحاصلة في الشبكة وتسهم في استقرار الطاقة الكهربائية في المحافظة".

وأكد، أن "المحافظة أكملت خطة العام 2021 في نصب المحطات المتنقلة وإيصال المغذيات الــ 33 كي في إليها والتركيز على تأهيل المحطات التي تعاني من الاختناقات بسبب الأحمال العالية، فضلاً عن تجهيز محافظة ميسان بمتنقلات جديدة ضمن خطة الوزارة للعام 2022 إضافة إلى تجهيز المحطات بمحولات إضافية تلافياً لحصول خلل في إحدى المحولات الموجودة في محطات التحويل وتجنباً لأنقطاع التيار الكهربائي بسبب زيادة الأحمال".

وتابع انه "تم الاتفاق مع كهرباء المنطقة الجنوبية على متابعة التنفيذ والانجاز استعداداً لفصل الصيف من خلال رفد منظومة الكهرباء في المحافظة بما يعزز قدرتها على تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية وبحسب الجداول المحددة ".

وأوضح، أن "محافظة ميسان داعمة لقطاع الكهرباء إذ باشرت بإنجاز العديد من المشاريع المتنوعة لصالح قطاع الكهرباء في مركز المحافظة والاقضية والنواحي، كذلك في القرى والأرياف، إضافة الى ذلك قامت المحافظة بشراء مئات المحولات ضمن خطة البترو دولار والمستلزمات الاخرى لأهميتها في معالجة الاختناقات التي تحدث خلال فصل الصيف".

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