محافظ بغداد يحيل ثلاث مداخل للعاصمة الى التنفيذ من قبل شركات اجنبية

2022/02/17 | 15:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن محافظ بغداد، محمد جابر العطا، اليوم الخميس، عن إحالة ثلاثة مداخل للعاصمة بغداد، الى التنفيذ من قبل شركات اجنبية.وقال العطا في بيان، إنه “تمت إحالة كلا من مدخل (بغدادالموصل)، (بغدادالحلة)، (بغدادالفلوجة القديم)، الى التنفيذ من قبل شركات اجنبية وعربية متخصصة، وسيتم احالة مدخل (بغداد بعقوبة القديم) الى التنفيذ قريبا”.وأضاف انه “سيتم […]

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