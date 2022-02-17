تحركات جوية أمريكية في صحراء الانبار باتجاه العمق السوري

2022/02/17 | 15:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..أفاد مصدر أمني رفيع ، الخميس، بأن الطيران الامريكي استطلع مناطق صحراء الانبار الغربية باتجاه العمق السوري.وقال المصدر لوكالة /المعلومة/ ان “الطيران الحربي الامريكي استطلع مجددا المناطق الغربية باتجاه العمق السوري”، مبينا أن “طائرات حربية أقلعت من قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار باتجاه المناطق الغربية ومنها […]

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