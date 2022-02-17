2022/02/17 | 15:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أما وقد انتهت العملية التي نفذها "داعش" في سجن الصناعة في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا، وقتل من قتل، وفشل من فشل، وانكشفت مواقع الضعف والخاصرة الرخوة لمرحلة ما بعد "الخلافة"، فلا بد من استعادة مشهد الشمال الشرقي لسوريا بوصفه بطناً ولادة لاحتمالات كثيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العالم إذ يراوغ نفسه في الشمال السوري) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العالم إذ يراوغ نفسه في الشمال السوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).