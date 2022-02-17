العثور على 36 قطعة أثرية داخل أحد الأنفاق بنينوى

2022/02/17 | 15:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ نينوىأعلنت مديرية شرطة آثار نينوى، اليوم الخميس، العثور على 36 قطعة أثرية داخل أحد الأنفاق في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بناءً على ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود نفق يحتوي على قطع أثرية قرب تقاطع العزاوي، جرى تطويق وتأمين المكان لغرض تدقيق المعلومات، إذ خرجت قوة من الفوج الثالث اللواء الثالث الفرقة المشاة السادسة عشرة، وبالتنسيق مع مديرية شرطة آثار نينوى، بحضور لجنة من دائرة آثار نينوى".وأضافت أنه "تم الكشف على النفق وعُثر بداخله على (36) قطعة أثرية مختلفة تعود الى آثار نينوى، التي تم سرقتها من قبل داعش الإرهابي سُلمت المواد الى لجنة الآثار".

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