منتخب بولنغ السيدات يخوض معسكراً تدريبياً في السليمانية

2022/02/17 | 16:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..يخوض المنتخب الوطني العراقي بالبولينغ لفئتي المتقدمات والشابات، معسكرا تدريبيا تحضيراً للاستحقاقات الخارجية المقبلة.وقالت عضوة المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية رئيسة اللجنة النسوية بيداء كيلان في بيان تلقت وكالة / المعلومة /، نسخة منه، إن “المعسكر يأتي ضمن خطة عمل اللجنة للعام ٢٠٢٢ سعياً لدعم الرياضة النسوية بمختلف تفاصيلها والارتقاء بها الى […]

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