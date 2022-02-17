2022/02/17 | 16:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر حكومي في ذي قار، اليوم الخميس، بموافقة وزارة النفط، على ايقاف حقل الناصرية النفطي بسبب التظاهرات.وقال المصدر في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “هناك احتمالية إطفاء حقل الناصرية النفطي بعد اعتصام المحتجين امامه ليومين، ومنع دخول الموظفين له”، مبينا ان “المحتجين اعتصموا امام الحقل النفطي ومنعوا الموظفين من الدخول اليه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على السبب..



وزارة النفط توافق على ايقاف عمل حقل الناصرية النفطي first appeared on ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على السبب.. وزارة النفط توافق على ايقاف عمل حقل الناصرية النفطي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على السبب.. وزارة النفط توافق على ايقاف عمل حقل الناصرية النفطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).