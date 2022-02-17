دراسة: المناعة المختلطة تُطيل مدة الحماية من الإصابة مجدّدًا بـ

2022/02/17 | 16:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمنح لقاح الرنا مرسال من "فايزر/ بيو إن تك" حماية إضافية تُجنّب الأشخاص الذين سبق وأصيبوا بـ"كوفيد-19" الإصابة مجدّدًا، وتُطيل مدة المناعة، بحسب ما توصّلت إليه دراستان نُشرتا في المجلة العلمية "New England Journal of Medicine"، الأربعاء.

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