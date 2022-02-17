تسجيل 2246 إصابة جديدة بكورونا

2022/02/17 | 16:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد. وذكرت الوزارة، في بيان تلقته “ايرث نيوز” أنها “سجلت (2246) إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل (3849) شخصا للشفاء”. وأضاف البيان، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت (32) حالة في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة […]

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