الدوبرداني يدعو لاستضافة حكومة نينوى المحلية للوقوف على أسباب أزمة الوقود

2022/02/17 | 16:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني، اليوم الخميس، رئاسة البرلمان لاستضافة مسؤولي نينوى والمعنيين في وزارة النفط للوقوف على أسباب الأزمات المتكررة في المحافظة ولاسيما ازمةالوقود.وقال الدوبرداني في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز ان “أزمة الوقود المتكررة في نينوى، تستدعي فتح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة“، مشدداً على ضرورة “محاسبة المسؤولين […]

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